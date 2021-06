Am Freitag, 28. Mai, wurde in Battweiler im Jagdrevier in der Nähe vom Wiesenhof oberhalb der Scheelwiese ein verendeter Rehbock gefunden. Nach Einschätzungen des Jagdpächters wies er am Oberkörper und am Bauch Bissspuren eines größeren Hundes auf. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 06332/976-0 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.