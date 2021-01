Sören Meng (SPD), Landrat des Kreises Neunkirchen/Saar, wurde nach eigenem Bekunden am Dienstag, 12. Januar, über die geplante Schließung der Rehaklinik St. Hedwig in Illingen informiert. Auf diese Entscheidung der Cusanus-Trägergesellschaft Trier (CTT) reagiert er mit Unverständnis. „In den vergangenen Jahren stand ich mit Verantwortlichen der Klinik immer wieder in Kontakt. Vor zwei Jahren hatte der Träger noch Pläne, das Angebot in Illingen zu erweitern.“ Für die Bürger im Kreis Neunkirchen werde die Schließung weitere Wege zu ihren Rehabilitationsmaßnahmen bedeuten. „Auch das gute ambulante Angebot fällt weg“, bedauerte Meng am Mittwoch. „Nach der Schließung des Marienhaus-Krankenhauses Ottweiler ist dies in kurzer Zeit ein weiterer herber Verlust für die Gesundheitsregion Neunkirchen, von den wirtschaftlichen Folgen ganz abgesehen.“ Die Menschen würden älter und seien verstärkt auf wohnortnahe medizinische Hilfe angewiesen. Meng sieht im Kreis Neunkirchen hohen Bedarf an geriatrischen Einrichtungen.