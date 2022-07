In der Straße Im Stockland im saarländischen St. Ingbert-Hassel ist am späten Dienstagabend ein Reh in einen privaten Swimmingpool gefallen. Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Das Tier konnte den Pool aus eigener Kraft nicht verlassen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schwamm das Reh im Pool verzweifelt Runden. Es sei wohlauf gewesen, aber schon sehr geschwächt. Ein Feuerwehrmann stieg in den Pool und hielt den Kopf des Rehs über Wasser. Zusammen mit weiteren Helfern rettete er das Wildtier schonend aus dem Pool. Dann wurde das unverletzte Reh in einem nahen Wiesengelände in die Freiheit entlassen. Feuerwehrsprecher Florian Jung: „Wäre das Reh nicht zufällig entdeckt worden, wäre der Ertrinkungstod sicher gewesen.“ Pools könnten eine Gefahr für Wild- und Haustiere sein. Deshalb sollte man möglichst eine Ausstiegshilfe für Tiere anlegen. Dies gelte auch für Teiche und größere Regenfässer.