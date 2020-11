Es ist schockierend, dass kein Fernsehsender Geld in den Film investieren wollte. Obwohl Szenen hieraus für Reportagen verwendet wurden. Kam der Film wenigstens nach der Berlinale 2012 ins Fernsehen?

Nein, Nein. Der Film ist bis heute nicht im Fernsehen gelaufen. Es gab nach der Berlinale einzelne Anläufe von Sendern. Aber die waren entweder halb gar oder scheiterten dann an Formalien, die uns ganz wichtig sind. Am Ende haben wir den Film nicht im Fernsehen gehabt. Ich habe ja viel für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet. Die Zeiten dort wurden, wie ich finde, schwieriger, um solche Themen ins Programm zu bringen. Bei dem Film habe ich meinen gesamten Verteiler bemüht. Redaktionen, die ich kannte. Redaktionen, die mich kannten. Und keiner wollte diesen Film produzieren.

Auch nicht nach der Auszeichnung bei der Berlinale? Der Film bekam den Alternativen Medienpreis 2012 ...

Doch, dann schon. Dann kamen diese Anfragen, ob sie Lizenzen kriegen für eine Ausstrahlung. Aber da konnten wir uns nicht einigen. Es gab Anfragen von der Direktionsebene. Dann sollte die Redaktion die Ausstrahlung mit mir besprechen. Aber der Kaugummi drumherum war so zäh, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich will die Redaktion das gar nicht. Am Ende war das so. In einem anderen Fall war es so, dass wir uns rechtlich nicht einigen konnten.

Ging es da um Schnittfolgen? Also Eingriffe der Redaktion in das Original?

In einem Fall sollten Eingriffe in den Film vorgenommen werden. Wo ich ganz klar sage: Ihr bekommt den Film so wie er ist. Oder gar nicht.

Ich habe gehört, dass man Ihren Film auf Youtube anschauen könne ...

Nein, da ist er nicht. Den gibt es nicht im Netz. Weil wir ganz bewusst gesagt haben, wir werden keine DVD verkaufen. Wir haben auf viel Geld verzichtet. Die Anfragen waren wirklich heftig. Wir haben gesagt, dieser Film darf nicht unkommentiert geguckt werden. Er muss mit einem Gespräch abgerundet werden. Das haben wir 2000-mal gemacht. Alle Aufführungen waren begleitet. Ich bin im neunten Jahr mit dem Film unterwegs.

Das war diesmal wegen der Hotelschließungen sicher nicht so leicht. Sind Sie heute Morgen direkt nach Zweibrücken gekommen?

Ich bin gestern Abend angereist, aus Freiburg. Ich habe übernachtet, privat bei einem Lehrer. Mit Sicherheitsabstand.

Interview: Thomas Füssler