Nach zwei Jahren Corona dürfen in der neuen Regionalliga-Saison, die am 6. August beginnt, wieder Einlaufkinder bei den Heimspielen des FC Homburg eingesetzt werden. Diese begleiten die Fußballer vor dem Anpfiff auf den Rasen. Bewerben können sich Mannschaften aus der G-, F- und E-Jugend sowie Grundschulklassen oder Kindergartengruppen mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren. Bewerbungen als Einlaufkind für ein Heimspiel des FCH nimmt Jugendleiter Kai Klein per E-Mail k.klein@fc08homburg.de unter Angabe des jeweiligen Ansprechpartners, der betreffenden Kindermannschaft (G-, F- oder E-Jugend) und dem Namen des Vereins oder der Einrichtung entgegen. Einlaufkinder haben die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt mit den Spielern, sie erhalten Einblicke hinter die Kulissen eines Profi-Fußballspiels. Die Kinder selbst und ihre Eltern beziehungsweise Betreuer bekommen Eintrittskarten für das betreffende FCH-Heimspiel. Die erste Partie vor heimischem Publikum im Waldstadion ist für Sonntag, 14. August, 14 Uhr, gegen den FSV Frankfurt geplant.