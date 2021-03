Am Sonntag, 28. Februar, wurde er 18 Jahre alt. Jetzt hat Mika Gilcher aus Lambsborn einen Vertrag für die kommende Regionalligasaison beim FC Homburg erhalten. Der Kontrakt für die Erste Mannschaft läuft bis 2023. Der junge Mittelfeldspieler hatte sich schon als Elfjähriger dem FC Homburg angeschlossen, damals bei den D-Junioren. Beim Club durchlief er alle Jugendmannschaften bis zur U 19. Seit Anfang 2021 trainiert er bei der Regionalligamannschaft mit. Bei dieser saß er am 20. Februar beim Heimspiel gegen Schott Mainz (2:1) erstmals auf der Ersatzbank. FCH-Sportvorstand Michael Koch: „Mika ist ein sehr talentierter Spieler mit viel Potenzial. Wir werden künftig beim FC Homburg verstärkt auf junge, hungrige Spieler setzen. Mika passt perfekt in unser Konzept.“