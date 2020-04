Die Eishockey-Regionalliga der Saison 2020/2021 wird mit neun Teams gespielt. Mit den Bisons Pforzheim nimmt der Meister der Landesliga Saison 2019/2020 sein Aufstiegsrecht wahr, wird in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Südwest spielen und ein Konkurrent des EHC Zweibrücken sein. Folgende Teams haben bislang (Meldeschluss: 31. Mai) gemeldet: EHC Zweibrücken, HEC Heilbronn, SC Bietigheim-Bissingen 1b, EV Ravensburg, EC Eppelheim, Stuttgarter EC, ESC Hügelsheim, EKU Mannheim und CFR Pforzheim. Schon jetzt steht fest, dass nicht alle Spieler des EHC Zweibrücken auch in der neuen Saison spielen werden, so Pressesprecher Thorsten Rehfeld.