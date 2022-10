Nach drei Spieltagen in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/ Saar sind die Squasher des SC Zweibrücken immer noch ohne Niederlage, was Zweibrückens Spielführer Martin Stahl nicht unbedingt erwartet hatte. Nach zweimal je vier Punkten gab es am dritten Spieltag drei Punkte für Zweibrückens Mannschaft zu verbuchen.

Im Auswärtsspiel in der Freizeitanlage Barth bei Frankenthal spielte der SC Zweibrücken zweimal 2:2 unentschieden. Dabei gab es gegen den SRC Wiesenthal ein gewonnenes (zwei Punkte), und gegen die Heimmannschaft des SC Rhein- Neckar ein verlorenen Remis (ein Punkt). Mit insgesamt elf Punkten nehmen die Squasher aus Zweibrücken damit Rang vier in der Regionalliga-Tabelle ein.

„Dass wir nach drei Spieltagen noch ohne Niederlage sind, ist schon etwas überraschend“, freute sich Zweibrückens Spielführer Martin Stahl über den guten Saisonstart seines Teams. Nach zwei gewonnenen Spielen, gegen Saarlouis und Germersheim, gab es dann noch vier Remis, davon je zwei gewonnene und zwei verlorene Unentschieden.

Am Samstag trat der SC Zweibrücken beim Auswärtsspiel in Frankental mit Steven Bukenberger an Position eins und Nils Kempf an der zwei an. Gefolgt von Chris Ulrich und Martin Stahl an den Positionen drei und vier. Im Spiel gegen den SRC Wiesental punkteten Bukenberger und Kempf in je drei Sätzen, Ulrich und Stahl verloren ihre Partien ebenfalls in drei Sätzen. Somit stand es nach Sätzen 6:6, doch Zweibrücken hatte bei den Einzelpunkten bei 103:90 ein Plus von 13, und somit zwei Gesamtpunkte beim gewonnenen Remis.

Zwei Fünf-Satz-Matches

Die zweite Partie gegen die Heimmannschaft des SC Rhein-Neckar war deutlich spannender, denn gleich zwei Partien wurden erst im fünften Satz entschieden. Nils Kempf riss nach 0:2-Satzrückstand das Spiel noch rum. Er gewann im fünften Satz mit 11:5 gegen Christophe Le Lan. Zweibrückens Spielführer Stahl, der sich im vierten Satz an der Wade verletzte, unterlag am Ende im fünften Satz mit 8:11 gegen Mario Schmidt. In der Gesamtbegegnung, Bukenberger gewann, Ulrich verlor sein Match, hatte am Ende das Heimteam aus Frankenthal mit 147:136 das bessere Ende, gleichbedeutend mit zwei Punkten, für sich.

Jetzt ist eine kurze Spielpause angesagt, bevor es am 19. November mit einem Heimspieltag in Zweibrücken weitergeht. Zu Gast sind das Team aus St. Wendel und der SRC Illtal.

So spielten sie

SC Zweibrücken – SRC Wiesental 2:2 (2 Punkte): 1. Bukenberger – Schmees 11:5, 11:4, 11:6, 2. Kempf – Dabrock 11:1, 11:2, 11:3, 3. Ulrich – Tietz 5:11, 7:11, 2:11, 4. Stahl – Volgger 3:11, 12:14, 8:11.

SC Rhein-Neckar – SC Zweibrücken 2:2 (1 Punkt): 1. Hermann – Bukenberger 10:12, 7:11, 6:11, 2. Le Lan – Kempf 11:9, 11:5, 10:12, 7:11, 5:11, 3. Janz – Ulrich: 11:1, 11:4, 11:1, 4 Schmidt – Stahl 11:8, 8:11, 5:11, 12:10, 11:8.