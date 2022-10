Mindestens 2500 Zuschauer erwartet „Michel“ Koch, Vorsitzender Sport beim FC Homburg, zum Regionalliga-Schlagerspiel am Sonntag, 9. Oktober (14 Uhr) der Saarpfälzer gegen den SSV Ulm. Zurzeit haben die Homburger als Tabellenzweiter zwei Punkte Rückstand hinter ihren Gästen, denen sie am Sonntag mit einem Heimsieg die Spitzenreiter-Position abknöpfen wollen. Im Gegensatz zu den Ulmern kann der FC Homburg am Sonntag auf sein komplettes Spielerpersonal zurückgreifen. Trainer Timo Wenzel geht davon aus, dass auch die zuletzt leicht angeschlagenen Leistungsträger Fanol Perdedaj und Thomas Gösweiner zum Anpfiff wieder einsatzbereit sind. Beim absoluten Schlagerspiel der Regionalliga Südwest im Homburger Waldstadion trifft die stärkste Offensive – der FC Homburg hat bislang 25 Tore erzielt – auf die bislang beste Defensive: Bis dato haben die Ulmer „Spatzen“ gerade einmal fünf Gegentreffer zugelassen. Die Ausgangslage: Ulm ist mit 24 Punkten nach zehn Spielen Tabellenführer der Regionalliga Südwest, die Homburger sind Zweiter mit 22 Zählern. Wer am Saisonende Tabellenplatz eins belegt, steigt in die Dritte Liga auf.

Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag mit dem langjährigen Homburger Torjäger und Publikumsliebling Patrick Dulleck, der seit Sommer 2022 für den SSV Ulm aufläuft – ebenso wie Mittelfeldspieler Marco Hingerl, der ebenfalls das grün-weiße Trikot gegen das Ulmer Schwarz-Weiß eingetauscht hat.