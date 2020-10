Eigentlich wollte Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen die EKU Mannheim in die neue Saison starten und tags darauf beim SC Bietigheim-Bissingen 1b gleich nachlegen. Beide Spiele wurden am Freitag aber abgesagt.

Laut „Hornets“-Pressesprecher Thorsten Rehfeld hat sich ein Spieler der EKU „Mad Dogs“ Mannheim mit dem Coronavirus infiziert. Die Zweibrücker Mannschaft wäre darüber am trainingsfreien Donnerstagabend informiert worden. Das zuständige Mannheimer Gesundheitsamt habe daraufhin eine 14-tägige Quarantäne für die komplette Mannschaft der „Mad-Dogs“ verfügt. Besagte Partie und das Spiel der „Hornets“ am Samstag in Bietigheim-Bissingen wurden daraufhin am Freitagmorgen abgesetzt. Denn die „Steelers“ hatten am vergangenen Sonntag gegen die Mannheimer gespielt und mit 6:5 gewonnen. Und alle Mannheimer saßen dabei natürlich gemeinsam in einer Kabine. Das dortige Gesundheitsamt hätten die Bietigheimer zwar gegen die „Hornissen“ spielen lassen, aber doch empfohlen, es lieber zu lassen. In der Folge wurden auch die Begegnungen Mannheim gegen Eisbären Heilbronn (Samstag) und 1. CfR Pforzheim gegen Bietigheim (Sonntag) vorsichtshalber vom Regionalliga-Spielplan genommen.

„Das Spiel gegen Bietigheim soll jetzt am Samstag, 28. November, um 15.15 Uhr nachgeholt werden. Für das Match gegen Mannheim gibt es noch keinen Nachholtermin“, sagt EHC-Pressesprecher Rehfeld.