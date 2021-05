Alle Studenten, die im Sommersemester 2021 an einer saarländischen Hochschule eingeschrieben sind, bekommen ihre reguläre Studienzeit verlängert. Das erklärt die Saarländische Staatskanzlei in einer Pressemitteilung. Die entsprechende Verordnung soll am Donnerstag in Kraft treten. Ministerpräsident Tobias Hans: „Da ein regulärer Studienbetrieb nach wie vor aufgrund der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen nur eingeschränkt möglich ist, möchten wir den Studierenden im laufenden Sommersemester frühzeitig Planungssicherheit über die Fortzahlung ihrer Ausbildungsförderung geben.“ Die erneute Regelstudienzeit-Verlängerung biete zudem die Voraussetzungen dafür, dass die Förderungshöchstdauer nach dem BAföG-Gesetz ebenfalls verlängert wird.