Das Zweibrücker Red-Couch-Musik-Kunstprojekt ist am Samstag, 18. Juli, im Bahnhof Würzbach zu Gast. Das Duo Peter Pirmann und Markus Wille interpretiert Songs aller Genre mit Gesang und akustischer Gitarre. Ob Frank Zappas „Bobby Brown“, Songs von Marius Müller Westernhagen, den Toten Hosen, über Rockklassiker von AC/DC bis zu gefühlvollen Balladen. Am liebsten laden sich die beiden befreundete Musiker ein, um mit den Gästen auf der Couch zusammen die Auftritte zu bestreiten. Gespielt wird überall. Ob auf dem Eis der Zweibrücker Eishalle, nackt in der Koi-Sauna in Homburg oder im Vorprogramm der Band Münchner Freiheit. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung. Tische können reserviert werden unter Telefon 06842/891616.