Am Mittwoch hat ein Unbekannter etwa 100 Jagdpatronen unbemerkt in einem Schrottcontainer auf dem Homburger Recyclinghof am Zunderbaum entsorgt. Als Mitarbeiter die gefährliche Fracht im Container bemerkten, riefen sie die Polizei. Teile der Munition wurden noch am Mittwoch geborgen. Doch weil mehrere Patronen bis zum Boden des Containers gefallen waren, musste dieser am Donnerstag komplett geleert und der Abfall aufwendig per Hand durchsucht werden. Das illegale Vorgehen und der große spätere Aufwand waren vermeidbar, sagt Claudia Ohliger, die Leiterin des Baubetriebshofs. Wer einen Waffenschein habe, könne Munition legal bei der Waffenbehörde abgeben oder die Patronen anderen berechtigten Waffennutzern überlassen. Die unsachgemäße Entsorgung von Munition sei gefährlich und ein strafbarer Verstoß gegen das Waffenrecht.