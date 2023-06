Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Verantwortlicher der rechtsextremen Gruppe „Nationaler Widerstand“ wurde am Freitag am Zweibrücker Amtsgericht zu 90 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt – also 1350 Euro.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann 2021 mit Gesinnungsgenossen bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag eine ungenehmigte „Versammlung“ abgehalten hat.

Dass