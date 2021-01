Rebecca Buch-Spohn ist die neue stellvertretende Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rimschweiler. Sie stammt zwar aus der Stadt, will aber im Laufe des Jahres nach Rimschweiler ziehen. Sie tritt die Nachfolge von Tim Christmann an, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Dies teilte die SPD Rimschweiler in einem Flugblatt mit.