Die Realschulstraße ist die Straße mit dem größten Gefälle in Zweibrücken. Sie verbindet die Hofenfelsstraße mit der Landstuhler Straße und wird von vielen Autofahrern als Abkürzung zum oder vom Kreuzberg genutzt. Ab dem Wochenende ist dies jedoch vorerst nicht mehr möglich. Denn am Freitag hat der Umwelt- und Servicebetrieb – wie jedes Jahr Ende November – die Straße an der Einmündung in die Landstuhler Straße gesperrt. Bei Glätte und Schnee ist die Unfallgefahr im Winter einfach zu groß. Der Durchgangsverkehr muss dann den Kreuzberg über die Hofenfels- und die Landstuhler Straße anfahren. Anlieger gelangen bis Ende März/Anfang April nur noch über die Zufahrt Hofenfelsstraße zu ihren Anwesen in der Realschulstraße.