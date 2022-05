Der Bexbacher Real-Markt in der Poststraße bleibt bestehen, soll jedoch einen etwas abgeänderten Namen erhalten. Das schreibt die Real-Pressestelle in einer Mitteilung. Dem Warenhaus wird der Titel „mein real“ verliehen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns auch zukünftig als modernes SB-Warenhaus (...) gegenüber den Kundinnen und Kunden präsentieren können“, so Dirk Oliver Reimschüssel, Standortleiter der Bexbacher Filiale. Der Bexbach-Chef kündigt an, dass seine Filiale in den kommenden drei Jahren umfassend saniert und modernisiert werden soll.