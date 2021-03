Die Planunterlagen für die Reaktivierung der Bahnstrecke Zweibrücken-Homburg mit Ausbau zur S-Bahn-Strecke kommen Anfang April in die Öffentlichkeitsbeteiligung. Das teilen die Wirtschaftsministerien der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit.

Wie mehrfach berichtet, wird die Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg wiederbelebt. Da sie in zwei Bundesländern liegt, wurden zwei Planabschnitte gebildet. Der rheinland-pfälzische Abschnitt beginnt an der Landesgrenze zum Saarland und endet in Zweibrücken. Die Baumaßnahme hier umfasst im Wesentlichen die Elektrifizierung eingleisigen Strecke einschließlich der Gleise eins und zwei im Zweibrücker Bahnhof sowie die Erhöhung des Zweibrücker Hausbahnsteigs von Gleis eins von 55 auf 76 Zentimeter. Für das Vorhaben werden Grundstücke in den Gemarkungen Bubenhausen-Ernstweiler und Zweibrücken beansprucht.

Die Unterlagen können einen Monat lang bei der Stadtverwaltung Zweibrücken eingesehen werden. Die Planunterlagen für den rheinland-pfälzischen Abschnitt werden auch auf der Internetseite des Landesbetriebs Mobilität veröffentlicht.