Rea Garvey, der irische Sänger mit der einschmeichelnden Stimme und Ohrwürmern wie „Oh My Love“, „The One“ und „The Kiss“ kommt am 13. August mit seiner Band auf den Flugplatz. „The Yellow Jacket Summer Sessions“ sind das Konzert und die Tour betitelt. Also weiß man schon mal, was er anziehen wird. Und man kann hören, wie die Songs seines im November erschienenen Studioalbums „Hy Brasil“ in Liveatmosphäre klingen. Garvey, der seit über 20 Jahren in Deutschland lebt, ist wohl nicht erst seit seinen Stammcoach-Auftritten bei „The Voice of Germany“ und „The Masked Singer“ der beliebteste Ire in Deutschland: „Talk to Your Body“ aus einem letzten Album wurde sofort ein großer Hit. Karten für das Zweibrücker Konzert gibt es ab Freitag, 10 Uhr, unter strandkorb-openair.de.