Das saarländische und hessische SEK hat am Dienstag bei einer Razzia in einem Geflügelbetrieb in Saarbrücken fünf Männer festgenommen und 100 Kilo Rauschgift gefunden. Zuvor wurde die Polizei Saarland am Dienstagnachmittag von der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Hessischen Landeskriminalamts darüber informiert, dass ein mit Drogen beladener Lkw von Spanien in Richtung Frankfurt unterwegs sei. Die im Lkw vermuteten Drogen sollten in Saarbrücken umgeladen werden, berichtet die Polizei. Die Polizei fand den Lkw in Saarbrücken-Brebach und nahm fünf Männer fest. Einen ließen sie aber wieder frei.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier