Saarländischen Ermittlern ist am Mittwoch ein Schlag gegen mutmaßliche Menschenhändler in Neunkirchen gelungen. In den frühen Morgenstunden haben Polizei und Zoll ein Hotel-Restaurant im Stadtteil Furpach und ein Gebäude im Stadtteil Münchwies durchsucht. Laut Landespolizeipräsidiums wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Staatsanwaltschaft Saarbrücken vollstreckt; weitere offizielle Informationen gab es nicht. Offenbar geht es um Menschenhandel, Schwarzarbeit und Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte. Festnahmen soll es keine gegeben haben, vor Ort angetroffene Täter und Opfer wurden offenbar durchsucht. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, darunter Mobiltelefone. Die Arbeitskräfte sollen in teils menschenunwürdigen Situationen gehaust haben. An beiden durchsuchten Objekten soll es in den vergangenen Wochen Brandanschläge gegeben haben. So brannte vor dem Hotel in Furpach nachts ein Geländewagen aus, vor der Mühle in Münchwies ein Transporter. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.