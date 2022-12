Zielfahnder und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der saarländischen Polizei haben am Donnerstag in einer Saarbrücker Wohnung einen 31-Jährigen festgenommen. Seit Monaten war der Mann als flüchtiger Straftäter gesucht. Im September 2022 hatte ihn das Landgericht Saarbrücken wegen Rauschgifthandels unter Mitführen von Schusswaffen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Laut Polizei war der Mann damals vor seiner Festnahme geflüchtet; Anfang November übernahm die Zielfahndung des Landespolizeipräsidiums die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Flüchtigen. Dieser habe sich mit Unterstützung von Freunden und seiner Familie an verschiedenen Orten versteckt gehalten. Weil der 31-Jährige früher schon Waffen besessen hatte, unterstützte das SEK den Einsatz am Donnerstag, bei dem sich der Gesuchte widerstandslos festnehmen ließ. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Drogen. Deshalb droht dem Festgenommenen nun noch ein weiteres Strafverfahren. Er sitzt jetzt im Saarbrücker Gefängnis „Lerchesflur“.