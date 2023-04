Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Edle Garderoben, Live-Musik, und das alles für einen guten Zweck – der Herzogsball ist immer noch eine Zweibrücker Institution, bei der es nicht nur ums Tanzen geht.

Über 300 Tanzbegeisterte nahmen am Samstagabend die Einladung von Verkehrsverein, Lions-Club und dem Tanzclub Royal zum Herzogsball in der Festhalle an. Nach einer Eröffnungspolonaise fast aller