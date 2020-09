Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr stritten sich zwei Männer in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel-Aßweiler. Auf den Wortwechsel folgte ein körperliches Gerangel, so die Polizei. Dabei fielen die Männer zu Boden. In diesem Augenblick mischte sich die Begleiterin eines der streitenden Männer ein. Die Frau trat mit dem Fuß gegen den Kopf des gegnerischen Mannes, wodurch der eine Platzwunde erlitt. Die Frau flüchtete nach der Tat mit ihrem Begleiter. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls in Aßweiler, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.