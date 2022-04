Am Zweibrücker Globus-Baumarkt ist am Abend des Ostersonntag gegen 21 Uhr ein Auto ausgebrannt. Die Flammen haben die Fassade des Gebäudes beschädigt, aber nicht auf das Gebäude übergegriffen. Eine schwarze Rauchwolke war zu sehen, die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Erste Meldungen, dass der Baumarkt in Flammen stehe, haben sich nicht bestätigt. Ersten Vermutungen zufolge entstand das Feuer durch einen technischen Defekt.