Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis 2025 soll für Grundschulkinder ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geschaffen werden. In Zweibrücken werden damit offene Türen eingerannt: Bereits jetzt haben laut Schuldezernentin Christina Rauch alle Grundschulen der Stadt ihr Angebot auf den Nachmittag ausgedehnt, entweder als Ganztagsschule oder in Form von Betreuungsangeboten.

Die Hilgard-, die Pestalozzi- und die Canadaschule sind bereits Ganztagsschulen, die anderen Grundschulen bieten Nachmittagsbetreuung an. Die Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler will zum Schuljahr