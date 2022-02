Nachdem eine 70-Jährige am späten Samstagabend, 5. Februar, am Automaten in der Sparkasse Neunkirchen-Wellesweiler Geld abgehoben hatte, wurde sie beim Verlassen der Filiale gegen 22.40 Uhr von einem etwa 20-Jährigen in Sturmhaube mit einem Messer überfallen. Sie gab ihm ihr Bargeld; der Räuber flüchtete. Laut Polizei hatte sich dort vor einer Woche bereits Ähnliches ereignet. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang.