Nach einem versuchten Raubüberfall am Zweibrücker Flugplatz bittet die Polizei um Hinweise. Ein Pärchen wollte einen 50.000 Euro teuren BMW erbeuten.

Laut Polizei stand ein 21-jähriger Mann mit seinem BMW M2 in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 1 Uhr am Ende der Straße Im Wallerscheid im Industriegebiet des ehemaligen Flughafens. Die Polizei schreibt: „Ein blauer Kleinwagen, besetzt mit einem Mann und einer Frau, parkte dort ein. Der Mann klopfte an die Scheibe des BMW und forderte den 21-Jährigen auf auszusteigen, was dieser auch tat. Dann wollte der Mann die Autoschlüssel, was natürlich abgelehnt wurde. Daraufhin zog der Mann ein Klappmesser, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Der 21-Jährige versetzte dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht und wirkte mit einem massiven Schloss, das er in der Ablage der Fahrertür greifen konnte, auf den Räuber ein, der nun das Messer fallen ließ. Die Frau näherte sich von hinten und schlug dem Opfer mit einem nicht bekannten Gegenstand auf den Hinterkopf. Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer mit ihrem blauen Kleinwagen in Richtung Max-Planck-Straße. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon. Zu möglichen Verletzungen des Angreifers ist nichts bekannt.“ Den Wert des Sportwagens gibt die Polizei mit 50.000 Euro an.

Die beiden Angreifer beschreibt das Opfer so: Der Mann sei um die 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen, westeuropäisches Aussehen, habe akzentfreies Deutsch mit pfälzischem Dialekt gesprochen. Er habe dunkelbraune/schwarze Haare mit „Undercut“ und habe einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose getragen. Die Frau sei nicht älter als 40 Jahre gewesen und habe schulterlange, blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber , sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.