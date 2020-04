Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen, 17. April, den Schreib- und Tabakwarenladen in der Tempelhofer Straße im „Berliner Baugebiet“ in Homburg-Erbach überfallen. Wie die Polizei meldet, betrat der Mann gegen 6.45 Uhr das Geschäft und sagte, er wolle etwas zum Rauchen kaufen. Beim Bezahlen sei er dann plötzlich hinter den Tresen gegangen, habe die Verkäuferin mit einem Beil bedroht und das Geld aus der Registrierkasse verlangt. Als sich die 49-jährige Frau weigerte, habe der Unbekannte versucht, die Kassenschublade mit seinem Beil aufzubrechen. Als dieser Versuch misslang, floh der Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Charlottenburger Straße. Die Verkäuferin sei unverletzt geblieben. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und hager beschrieben. Er sprach saarländischen Dialekt und trug eine grüne Jacke und Jeans. Er hatte sich mit einem Schal über Mund und Nase sowie einer Mütze vermummt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.