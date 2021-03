Vier Unbekannte haben am Montag, 29. März, gegen 17.15 Uhr einen 16-jährigen Sulzbacher in der Neunkircher Innenstadt beraubt. Laut Polizeiangaben war der Jugendliche auf dem Weg zum Neunkircher Bahnhof, als er zwischen Lübbener Platz und Gustav-Regler-Straße von dem Quartett angesprochen wurde. Als sich daraus ein Streit entwickelte, sei der 16-Jährige weitergegangen. Dann habe ihm eine Frau aus dem Quartett zugerufen, er solle zurückkommen. Als der Jugendliche dies tat, habe ihn dort ein Mann am Kragen gepackt. Der Sulzbacher riss sich los und versuchte zum Bahnhof zu flüchten. Die vier Angreifer hätten ihn verfolgt und von hinten gepackt. Ein Versuch der Angreifer, den jungen Mann mit Gewalt zu Boden zu bringen, sei zwar gescheitert. Allerdings hätten sie dem Sulzbacher eine Bluetooth-Box des Herstellers JBL aus dem Rucksack geraubt. Dem 16-Jährigen gelang es schlussendlich, sich von der Gruppe zu entfernen und zum Bahnhof zu fliehen. Von dort aus rief er die Polizei an. Deren Fahndung nach den vier Angreifern sei am Montagnachmittag erfolglos geblieben.