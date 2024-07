Im April beklagten Anwohner des Ottersteins in Niederauerbach einen starken Rattenbefall in ihrer Siedlung. Inzwischen ist dieser eingedämmt, wie erleichterte Anwohner bestätigen.

Größere Mengen offen herumliegenden Mülls an einem Mehrfamilienhaus hatten das Problem am Otterstein auf Sechsmorgen mutmaßlich verursacht. Dieser Müll, darunter auch Lebensmittelreste, hatte Ratten angelockt, die sich dann schnell in der ganzen Nachbarschaft ausbreiteten.

Dass der Müll offen auf dem Boden lag, hing damit zusammen, dass der Eigentümer des Mehrfamilienhauses seinen Mietern zu wenig Mülleimer zur Verfügung gestellt hatte. Er wurde aufgefordert, für mehr und größere Abfallbehälter zu sorgen, wie Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage sagte. Dem sei der Vermieter nachgekommen. Zuvor standen den zehn Mietparteien nur vier Mülleimer zur Verfügung, jeweils eine große blaue, gelbe und Restmülltonne sowie eine kleine Biotonne.

Abfallberater kontrollieren regelmäßig

Um sich ein Bild zu machen, seien Vertreter des Umwelt- und Servicebetriebs Ende Mai vor Ort gewesen. Dabei habe man mit dem Hauseigentümer über die grundsätzliche Problematik gesprochen, wie etwa die Notwendigkeit größerer Abfallbehältnisse, so John. Die Abfallberater des UBZ kontrollieren an besagtem Haus nach wie vor regelmäßig. Der UBZ habe erklärt, dass immer, wenn es kleinere Beanstandungen gebe, diese sofort beseitigt würden.

Dass am Otterstein nun Ruhe herrscht, was Müll und Ratten angeht, bestätigen auch die Anwohner, die sich im Frühjahr an die RHEINPFALZ gewandt hatten. Sie hatten private Rattengiftfallen aufgestellt, um die Lage in den Griff zu bekommen, nachdem der Eigentümer des besagten Mehrfamilienhauses auf ihre Beschwerden nur sehr zögerlich reagiert habe, wie sie sagten. Erst als Stadt und UBZ sich einschalteten, sei es in der Sache vorangegangen.

Rattenbefall melden

Meldet jemand einen Rattenbefall an oder in seiner Wohnung, geht der UBZ dem Hinweis nach und setzt an den betreffenden Stellen Boxen mit Rattenködern in den Kanal. Betroffene melden sich beim Ordnungsamt, Telefon 06332 871343 oder E-Mail ordnungsamt@zweibruecken.de. Handelt es sich um Rattenbefall im Kanal, ist direkt der UBZ zu verständigen, Telefon 06332 9212100.