Um die Ratten in der Innenstadt und einigen Stadtteilen zu vertreiben, hat das Gewerbeamt nun ein Merkblatt zur richtigen Müllentsorgung an die Homburger Gaststätten und Imbissbuden verteilt. Besonders um die Lokale und Imbissbuden werden laut Stadt Müll und Essensreste nicht richtig entsorgt, „der die Rattenpopulation in Homburg begünstigt“. Den Flyer findet man unter homburg.de (Rubrik: „Service, Abfall und Entsorgung“).