Das Rathaus und das Behördenzentrum „Max 1“ sind ab Montag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. „Wir haben dafür im Rathaus Vorkehrungen getroffen“, informierte am Freitag Oberbürgermeister Marold Wosnitza. So seien im Altbau des Rathauses mit den engeren Fluren Wartezonen und Zugangskontrollen eingerichtet worden, um den Hygienerichtlinien gerecht werden zu können. Auf allen Fluren gelte für Mitarbeiter wie Besucher Maskenpflicht, in den Büros sei diese jedoch aufgehoben, weil es dort Spuckschutzwände gebe. Er gehe davon aus, „dass Corona uns bestimmt noch ein Jahr beschäftigen wird“, meinte Wosnitza. Die Verwaltung rate den Bürgern, vor dem Behördengang Termine zu vereinbaren. „Das verringert die Wartezeit und hat sich zuletzt bewährt. Dann können sich Mitarbeiter in manchen Abteilungen schon auf den Vorgang vorbereiten“, so Wosnitza. Diese Vorgehensweise habe beispielsweise im Bürgerbüro Max 1 dazu geführt, dass es kaum noch Wartezeiten gab. Für das Sozialamt im Rathaus und das Informations- und Beratungszentrum in der Poststraße seien hingegen Terminabsprachen verbindlich, weil die Flure dort zu eng seien. Das Rathaus öffnet ab Montag wieder alle Eingänge. Wer ins Bürgerbüro Max 1 möchte, muss künftig den Eingang über den Parkplatz auf der Rückseite (Landauer Straße) nutzen, das Ordnungsamt im ersten Stock erreicht man über den Seiteneingang in der Lammstraße und das Kultur- und Verkehrsamt über den Vordereingang an der Ecke Max-/Lammstraße. Der Oberbürgermeister kündigte an, dass voraussichtlich zur Wochenmitte auch das Online-Buchungssystem der Stadtverwaltung – für die Kfz-Zulassung und das Meldewesen – genutzt werden kann.