Rund 3000 Zuschauer ließen sich am Sonntag zur Pferdemesse und zum Frühjahrsrenntag an die Zweibrücker Rennwiese locken. Sie erlebten spannende Rennen mit einem überraschenden Außenseitersieg. Im Preis der Sparkasse Südwestpfalz setzte sich Marie Gast aus Blieskastel mit der bereits zehnjährigen Stute Betsy Coed des Honzrather Trainers Matthias Schwinn durch. Die Wettenden freuten sich über die Topquote von 19,50 Euro bei einem Einsatz von einem Euro. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hatte die 26-Jährige, die aus Münchweiler stammt, noch davon gesprochen, dass das Pferd gute Chancen habe. Daran geglaubt hatten nur wenige Wettende, umso größer war die Begeisterung über den Start-Ziel-Sieg. Einen Doppelerfolg feierte Britt Grift in den beiden Trabfahren. Im Hauptrennen des Tages um den Preis von Gölz-Paletten bejubelten die Zuschauer einen Heimsieg. Kingdom of Heaven aus dem Stall des Bottenbachers Christian Peterschmitt, geritten von Larissa Bieß, gewann das Ausgleich-III-Rennen überlegen. Auch hier war es ein Start-Ziel-Sieg.