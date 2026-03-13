Nach Ansicht des Mörsbacher Ortsbeirats sind viele Autofahrer zu schnell im Dorf unterwegs. Tempo 30 und ein fester Blitzer könnten helfen. Doch beides ist schwer umsetzbar.

Schon des Öfteren hat der Mörsbacher Ortsbeirat über die Verkehrssituation im Dorf – allen voran in der Ortsdurchfahrt – gesprochen. Ein Vorschlag lautete, dass im gesamten Stadtteil Tempo 30 gelten soll. Das ist allerdings in der Ortsdurchfahrt schwer zu realisieren: Denn diese ist eine Landesstraße – und dort gilt prinzipiell eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, wie Ortsvorsteher Dennis Nizard erläuterte. Nur an bestimmten Stellen sei es möglich, Tempo 30 anzuordnen. In Mörsbach ist das nur vor der Kita der Fall. Auch die Vertreter anderer Gemeinden haben sich an dieser Frage bereits die Zähne ausgebissen. Lediglich in Höhmühlbach waren die Bemühungen von Erfolg gekrönt – allerdings nur temporär: Dort gilt Tempo 30 nur noch so lange, bis die Ortsdurchfahrt ausgebaut ist.

Eine weitere Möglichkeit, die Raserei im Ort einzudämmen, stellen fest installierte Blitzer dar. Darüber habe er kürzlich auch bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza gesprochen, sagte Nizard. Ein möglicher Standort sei am Ortseingang. Die Idee scheitere jedoch daran, dass die Stadt keine eigene Abrechnungsstelle für Bußgeldbescheide habe, so der Ortsvorsteher. Er könne allenfalls beim Land nachfragen, ob dort die Bereitschaft bestehe, ein Messgerät aufstellen zu lassen. Nizard missfällt aber an dieser Lösung, dass die Einnahmen durch eventuelle Bußgelder nicht der Stadtkasse zugutekämen.

Ist der Abschnitt vor der Kita ein Unfallschwerpunkt?

Alternative: Es könnten öfter mobile Radaranlagen in der Ortsdurchfahrt aufgestellt werden. Er sei diesbezüglich in Gesprächen mit der Polizei. Zu klären sei dabei vor allem die Frage: Ist der Abschnitt vor der Kita ein Unfallschwerpunkt? Nizard vermutet, dass dies eher nicht der Fall ist – was natürlich grundsätzlich positiv sei, aber nicht unbedingt für häufigere Messungen spricht.

Über einen festen Blitzer für die Ortsdurchfahrt ist auch in anderen Zweibrücker Stadtteilen schon gesprochen worden – etwa 2024 im Mittelbacher Ortsbeirat. Dieser hatte beantragt, dass in den städtischen Haushalt Geld für ein solches Gerät eingestellt wird. Diese Forderung hat die Stadt jedoch abgelehnt.