Ein Unbekannter in einem schwarzen 5er-BMW mit Homburger Kennzeichen (HOM) hat sich am Donnerstagvormittag eine wüste Verfolgungsfahrt mit einem Einsatzkommando der Bundespolizei geliefert. Laut Polizei war der BMW gegen 11.30 Uhr in Saarbrücken-Güdingen bei Rot über einen Bahnübergang gefahren. Als Polizisten ihn mit Signalen zum Anhalten aufforderten, sei der Wagen auf die A 6 geflüchtet, wobei er eine weitere rote Ampel überfuhr. Dort habe er zudem ein Auto überholt, das an der Ampel wartete. Die Polizisten verfolgten den BMW auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Dort vollführte der schwarze Wagen diverse gefährliche Fahrmanöver mit viel zu hohem Tempo, überholte rechts und auf dem Standstreifen. In St. Ingbert-Mitte fuhr der BMW von der Autobahn ab und brauste durch St. Ingbert-Hassel. Die Polizei verfolgte ihn noch bis nach Blieskastel-Niederwürzbach, wo ihr Sichtkontakt zu dem Raser abbrach. Später wurde der verlassene BMW gegen 12.15 Uhr auf einem Feldweg zwischen Mandelbachtal-Bebelsheim und Gersheim-Reinheim aufgefunden. Ein Fahrer war nicht mehr auszumachen. Die Polizei St. Ingbert bittet um Hinweise unter Telefon 06894 1090.