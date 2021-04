Obwohl er sich mit der Polizei eine waghalsige Verfolgungsjagd geliefert hat, konnte ein 33-Jähriger aus dem saarländischen Schiffweiler nicht verhindern, dass er gefasst und wegen eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls ins Saarbrücker Gefängnis gebracht wurde. Wie die Polizei berichtet, war einer Streife in der Neunkircher Bliesstraße am Montagnachmittag, 26. April, der Gesuchte am Steuer eines vorbeifahrenden BMW aufgefallen. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, habe der BMW stark beschleunigt. Der 33-Jährige sei von der Blies- über Fern- und Zweibrücker Straße bis zur Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt der A 8 gebraust. Auf seiner Flucht sei der Mann völlig rücksichtslos gefahren, mitunter bis zu 130 Stundenkilometer schnell und auf der Gegenfahrbahn. Andere Autofahrer seien zum Ausweichen genötigt worden. Am Verkehrskreisel Blies-/Fernstraße sei der BMW über die Bordsteinkante geschrammt, wodurch die beiden linken Räder ihre Luft verloren. Deshalb, so die Polizei, wurde der BMW immer langsamer. Um seinen Verfolgern trotzdem zu entkommen, sei er an der Autobahn-Abfahrt in falscher Richtung auf die A 8 aufgefahren. Als der BMW gegen einen Leitpfosten prallte, ließ der 33-Jährige das Auto an der A 8 stehen und rannte über eine Böschung ins Waldgebiet Kasbruchtal. Dort verlor ihn die Polizei zunächst aus den Augen. Als die Beamten das Gebiet umstellten und eine Diensthundestaffel dazuholten, hätten sie den Mann gefunden, wie er sich in einem Regenwasser-Drainagerohr versteckte. Nun habe er sich widerstandslos verhaften lassen. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden. Wenig später habe es sich herausgestellt, dass der 33-Jährige keinen Führerschein hatte, der BMW nicht zugelassen und die Nummernschilder gestohlen waren. Im Auto habe die Polizei eine große Menge Drogen gefunden. Jetzt sitzt der Mann in der JVA Saarbrücken.