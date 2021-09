Am frühen Sonntagmorgen, 12. September, fiel einem Streifenwagen gegen 2 Uhr in der Neunkircher Innenstadt ein Seat Ibiza auf: Als eine Ampel in der Lindenallee auf Grün schaltete, habe der Wagen quer über die beiden Gegenfahrspuren überholt und sei mit überhöhtem Tempo davongebraust. Als das Polizeiauto seine Haltesignale einschaltete, habe der Seat erst recht beschleunigt. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung durch die Neunkircher Innenstadt auf; es ging quer durch Spiesen bis nach St. Ingbert. Dabei sei der Seat innerorts mit bis zu 130 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Die Polizei, die so schnell nicht rasen wollte, verlor mehrmals den Sichtkontakt. Mithilfe weiterer Streifenwagen als Verstärkung wurde der Seat bis in eine Sackgasse in St. Ingbert verfolgt. Dort stieg der Fahrer aus. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß fasste ihn die Polizei, brachte ihn zu Boden und nahm ihn fest. Es habe sich herausgestellt, dass der 19-Jährige aus dem westfälischen Hiddenhausen keinen Führerschein hat und dass er unter Drogen und Alkohol stand.