Der Olympiadritte von 2012 in London und Weltmeister 2013 hatte kein einfaches Jahr. Dabei fing es gar nicht schlecht an: Beim Januar-Meeting in Karlsruhe hatte Stabhochspringer Raphael Holzdeppe 5,62 Meter überwunden. Sein großes Ziel 2021 war die Teilnahme an seinen vierten Olympischen Spielen in Folge. Die Norm dafür hatte er zwar schon seit 2019 als einer der besten 32 Springer weltweit in der Tasche, musste sie aber noch mal zeigen, um seine Form zu bestätigen. Bei den deutschen Meisterschaften im Juni in Braunschweig landete er mit 5,50 Meter auf dem Bronze-Platz. Das Olympia-Ticket war damit noch nicht weg. Doch dann verletzte er sich vor einem Wettkampf in Mössingen am rechten Knie – und musste sich wegen eines Knorpelschadens operieren lassen. Doch er kämpft sich zurück: In diesem Jahr stehen erst die Weltmeisterschaften in Eugene/USA und dann im August die Heim-EM in München an.