In Großrosseln bei Saarbrücken hat ein Mann am Montagmorgen in einer Arztpraxis randaliert. Wie die Polizei berichtet, hatte der 47-Jährige dort zunächst gebeten, wegen psychischer Probleme ins Völklinger Krankenhaus gebracht zu werden. Als der Rettungsdienst für den Transport verständigt wurde, habe der Mann einen Vorhang abgerissen und sich über Kopf und Schultern gehängt. So ausstaffiert, obendrein mit einem Stethoskop um den Hals, trat er in den Flur der Praxis und gab sich als Arzt aus. Als der ihn der richtige Arzt zur Rede stellte, habe ihn der 47-Jährige zu Boden geworfen und so hart gegen den Kopf getreten, dass der Arzt das Bewusstsein verlor. Dann habe der Randalierer mehrere Patienten in der Praxis attackiert und verletzt, darunter eine 88-jährige Frau und einen 42-Jährigen. Die Polizei spricht von einem „psychischen Ausnahmezustand“; der Mann habe alle Räume der Praxis verwüstet und Möbel aus dem Fenster geworfen. Polizisten schritten ein und überwältigten den Mann, indem sie ihm mit einem Elektro-Teaser drohten. Nach seiner Festnahme kam er dann doch noch ins Völklinger Krankenhaus.