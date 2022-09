An zwei getrennten Zeitpunkten zwischen Freitagnachmittag, 9. September, und Dienstagmorgen, 13. September, haben Unbekannte im Spielbereich auf dem umzäunten Außengelände (Spielbereich) der Zweibrücker Kita in der Röntgenstraße randaliert. Laut Polizei haben die Täter ein Erdbeer-Pflanzbeet aus Holz („Erdbeerpyramide“), ein Klettergerüst, zwei Blumentöpfe aus Terrakotta und einen Blumenübertopf beschädigt und dabei einen Gesamtschaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Im zweiten Tatzeitraum, der Nacht zum 13. September, hätten sie einen Gullydeckel am rechten Nebeneingang zur Kita aus dem Boden gerissen und in die Windeltonne des Kindergartens geworfen.