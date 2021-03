Verletzt, betrunken, unter Drogen und mit freiem Oberkörper war ein 25-Jähriger in der Nacht auf Sonntag, 21. März, an einem Imbiss in der Neunkircher Innenstadt aufgekreuzt. Herbeigerufene Polizisten fanden den Mann dort auf einer Bank liegend vor, kaum ansprechbar. Wie die Polizei berichtet, wurde der 25-Jährige vom Rettungsdienst versorgt und in Begleitung seiner Mutter ins Neunkircher Krankenhaus gebracht. Dort jedoch habe er wild um sich geschlagen und die medizinische Behandlung verweigert. Seiner Mutter, die ihn beruhigen wollte, schlug er die Coronamaske vom Gesicht. Als er Polizisten anzuspucken versucht und gegen verschiedene Einrichtungsgegenstände geschlagen habe, sei er auf die Intensivstation im Krankenhaus St. Ingbert verlegt worden. Weil er sich weiterhin aggressiv verhalten habe, blieb er dort bis Sonntagvormittag unter Polizeibewachung.