Völlig aus dem Ruder gelaufen sind private Partys, die am Wochenende von Abschlussklassen verschiedener Schulen auf dem Gelände des Homburger Gymnasiums Johanneum gefeiert wurden. Schuldirektor Oliver Schales hat hinterher die Polizei gerufen, weil im Zeitraum zwischen Freitag, 12. März, und Samstag, 13. März auf dem Schulhof-Areal wüst randaliert worden ist. Es sei zu unappetitlichen Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände und zum Hinterlassen von Müllbergen gekommen. Unbekannte hätten sogar Kot an Spiegel geschmiert. Die Feiernden hätten sich bei ihrem Treiben gegenseitig gefilmt. Die Party-Videos werden jetzt von der Homburger Polizei ausgewertet. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060. Verantwortliche des Johanneums legen Wert auf die Feststellung, dass es sich bei den Tätern um auswärtige Schüler gehandelt habe. Gymnasiasten vom Johanneum hätten die wüste Bescherung am Wochenende dann aufgeräumt.

Corona-Verstöße bei Autokorso

Am Freitagvormittag, 12. März, wurde die Homburger Polizei von Anrufern über einen Autokorso von Schülern in der Homburger Innenstadt informiert. Nach Polizeiangaben haben Streifenwagen in der Oberen und Unteren Allee acht Autos gestoppt und kontrolliert. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass die Schüler gegen die Coronaregeln verstoßen hätten: Zu viele Insassen aus verschiedenen Hausständen hätten zusammen in den Wagen gesessen. Gegen alle Kontrollierten wurden Verfahren eingeleitet. Laut Polizei haben Schüler des Abiturjahrgangs ihren letzten Schultag vor den kommenden Abiturprüfungen gefeiert.