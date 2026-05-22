Im Neubaugebiet Busenäcker in Reifenberg sollen neben klassischen Häusern auch kompaktere entstehen. Die Idee stammt von Ralf Urban, dem die Natur als Fundament dient.

Wie sieht ein Baugebiet in Zukunft aus? Ralf Urban ist sich sicher: anders als bisherige Neubaugebiete. Und das aus vielen Gründen: Die Bedürfnisse der Menschen änderten sich. Die Natur als Fundament werde immer wichtiger. Zudem steigen die Baukosten. All dies ist für Urban Anlass, das Thema Bauen neu zu denken. Reduziert, mit dem Blick auf das Wesentliche. Im Neubaugebiet Busenäcker in Reifenberg wird diese Idee umgesetzt.

„Ein tolles Baugebiet“, findet Urban. Die Natur, die Ruhe – ein Ort, an dem man bleiben möchte. Urban ist Garten- und Landschaftsbauer. Für ihn beginnt die Qualität des Wohnens nicht beim Haus, „sondern beim Grundstück selbst“. Konsequent hat er das beim Bau seines eigenen Hauses in Reifenberg umgesetzt. Das Haus wurde an die Landschaft angepasst.

Wie viel Platz wird benötigt?

Für Urban ist beim Thema Bauen eine Frage zentral: „Braucht es wirklich immer größere Grundstücke als Alleinbesitz? Ist nicht viel entscheidender, dass das richtige Verhältnis zwischen Haus, Fläche und Umgebung gefunden wird?“ Für Urban lautet die Antwort: „Eindeutig ja“.

Im Neubaugebiet Busenäcker in Reifenberg soll das Konzept umgesetzt werden, von dem Urban hofft, dass es zum Vorbild wird. „Wir müssen Bauen neu denken“, unterstreicht er. Denn nicht nur junge Familien – meist die klassische Zielgruppe in Neubaugebieten – möchten bauen. Viele Menschen würden das Wohnen in den eigenen vier Wänden gerne an ihre veränderten Bedürfnisse anpassen.

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, „haben viele Menschen viel zu viel Platz und viel zu viel Arbeit mit dem Haus“, nennt Urban als Beispiel. Im Heimatort bleiben, auf kleinerer Fläche wohnen und das bisherige Haus, das für Familien mit Kindern perfekt ist, weitergeben – das seien Wohnideen, „mit denen wir uns viel stärker befassen müssen“, ist er überzeugt. Auch weil die Baupreise stetig steigen, brauche es von vornherein eine ehrliche Antwort auf die Frage, wie viel Platz tatsächlich benötigt wird.

Der lebendige Wald

Er nennt seine Idee Silva Viva, lebendiger Wald. Die Natur ist dabei das Fundament beim Bauen. Mit der Firma B. Staab Bauträger und Erschließung GmbH, die das Neubaugebiet Busenäcker erschließt, und der Gemeinde Reifenberg hat Urban zwei Partner gefunden, die diesen Weg mitgehen.

Insgesamt entstehen in den Busenäckern 18 Bauplätze. Sieben davon sind bewusst für Silva Viva konzipiert. Das bedeutet: kleinere Bauplätze mit einer Größe zwischen 350 und 450 Quadratmetern. Die übrigen Bauplätze bieten bis zu 700 Quadratmeter Fläche. „Die passende Möglichkeit für jeden. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung“, sagt Urban. Jeder Interessent könne die für ihn passende Wahl treffen. „Nicht jeder braucht 250 Quadratmeter Wohnfläche. Vielen reichen auch 80, 100 Quadratmeter.“

Die Vorteile kleinerer Flächen

Bewusst seien die Grundstücke von Silva Viva am Rand des Baugebietes gelegen, um die direkte Nähe zur Natur erlebbar zu machen und diese von Beginn an in die Bauplanung einzubeziehen. Die Grundstücke seien kompakter, aber intelligent geschnitten. Intelligente Flächennutzung reduziere nicht nur die Kosten beim Grundstückskauf, sondern auch den späteren Aufwand für Unterhaltung und Pflege. Die Reduktion auf das für das eigene Wohnbedürfnis Wesentliche bedeute nicht, auf Komfort und Wohnqualität zu verzichten. „Im Gegenteil“, sagt Urban.

Wie und mit wem gebaut werde, das bleibe im Neubaugebiet Busenäcker auf allen Flächen – egal ob klassisch oder kompakt – den Bauherren überlassen. Hilfestellung werde bei Bedarf gegeben.

Die Grundstücke in den Busenäckern sind aktuell in der Vermarktung. Im vierten Quartal 2027 soll die Erschließung abgeschlossen sein.