Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im ersten Quartal 2020 wurde der Raiffeisenturm abgerissen. Jetzt ist deutlich zu erkennen, dass auf dem Gelände an Luitpold- und Ritterstraße Parkplätze entstehen werden. Das Nardini-Klinikum hatte in der Vergangenheit Interesse an dem Grundstück angemeldet, ist aber nicht der Auftraggeber.

Schräg gegenüber der ehemaligen Firma Weinmann in der Ritterstraße ist das Raiffeisengelände, auf dem bis vor gut einem Jahr noch der weithin sichtbare Turm stand, eingeebnet