Die Mörsbacher sollen endlich einen sicheren Radweg zwischen dem Vorort und der Innenstadt bekommen. Die Stadt präsentierte in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung eine Lösung mit angenommenen Kosten von 1,8 Millionen Euro.

Der Radweg soll von Mörsbach kommend links über einen asphaltierten Wirtschaftsweg führen, vorbei am Bannsteinhof bis an die Straße, die zur Deponie abzweigt. Bis zur Biogasanlage an der Höhenstraße muss eine Lücke geschlossen werden. Von dort soll ein Feldweg bis fast in Höhe der Abzweigung nach Kirrberg genutzt werden. Ein 400 bis 500 Meter langes Zwischenstück müsste neu angelegt und mit dem Wirtschaftsweg links der Mörsbacher Straße verbunden werden. Die Eigentümer der Grundstücke haben sich laut Stadt bereit erklärt, für den Radweg benötigtes Land zu verkaufen. Der asphaltierte Wirtschaftsweg verläuft bergab parallel zur Landesstraße und mündet in Höhe der Mannlich-Realschule in die Zeilbäumerstraße. Im Juni vergangenen Jahres hatte es eine Fahrraddemo für den Bau des Radwegs nach Mörsbach mit 50 Teilnehmern gegeben. Der Radweg wird seit Jahren gefordert. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte im Bauausschuss diese Woche, dass man Fördergelder für das Projekt beantragen könne.