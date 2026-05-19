Gezielt treibt der frühere Rennsportler Sascha Sieber das Wachstum seines Fahrradgeschäfts weiter voran. Für den nächsten Schritt hat er bereits ein Baugrundstück gekauft.

„Dass mein Name in der Szene gut bekannt ist, hat mir beim Start geholfen“, erinnert sich Sascha Sieber an seinen Einstieg in den Fahrrad-Fachhandel. Noch während der Niederauerbacher Ende der 1990er Erfolge als Radrennfahrer feierte, unter anderem in der Junioren-Bundesliga, absolvierte er seine Ausbildung als Zweiradmechaniker im damaligen Zweibrücker Zweiradcenter Rauch. „Der Inhaber Werner Rauch hat meine aktive Karriere stark unterstützt; er gab mir viel Zeit zum Fahren und Trainieren, mein Material kriegte ich bezahlt. Werner Rauch gab mir die Chance, meinen Traum zu leben“, hat Sieber seinem damaligen Lehrherrn vieles zu verdanken.

Im Jahr 2000 entschied sich Rauch in seinem Geschäft zum Verkauf der Fahrradsparte, um sich auf Motorräder zu konzentrieren. „Er fragte mich, ob ich die Fahrräder übernehmen wollte.“ Sascha Sieber war damals Anfang 20. „Ich musste mich entscheiden – will ich Radprofi werden oder die Berufslaufbahn einschlagen?“

Bekannte Häuser in der Fruchtmarktstraße

Der junge Zweibrücker entschied sich für letzteres. „Meinen Meister hatte ich bei Rauch ja schon gemacht.“ 2003 eröffnete er in der Fruchtmarktstraße seinen eigenen Fahrradladen – zunächst im Eckhaus neben der Spielothek. „Dort, wo sich vor 60 Jahren das Fahrradgeschäft Steinmetz befunden hatte.“

Auch in diesem Jahr war Sascha Sieber mit seinem Geschäft wieder auf der Campingmesse im Bexbacher Blumengarten vertreten. Foto: Gerhard Müller

2010 erwarb der Jungunternehmer wenige Meter weiter das Geschäftshaus Fruchtmarktstraße 21, das einstige Kaufhaus Teka. Zusammen mit seinen ersten beiden Angestellten entkernte Sieber das Haus in Eigenarbeit, baute es aus, „und im Frühjahr 2011 haben wir hier eröffnet“, berichtet der Inhaber in dem Laden, in dem Fahrrad Sieber seither ansässig ist.

Erfolg mit Elektrorädern

Am neuen Standort profitierte das Unternehmen prompt vom einsetzenden Siegeszug der E-Bikes. „Da waren wir von Anfang an dabei – zu Beginn vorwiegend mit holländischen Marken. Das Centurion Espresso war das erste E-Bike am Markt mit Bosch-Mittelmotor.“

Heute präsentiert das Fachgeschäft sein Sortiment großräumig auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Als „großes Plus“ sieht Sieber die hauseigene Werkstatt. „Hier bieten wir unseren Kunden das ganze Pflege- und Reparaturprogramm.“

Boom im Lockdown

„Um 2017/18 brachte das Thema Leasing- und Jobrad einen zusätzlichen Push“, erzählt Sieber. Und als wenig später die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft ins Chaos stürzte, erlebten Fahrräder und E-Bikes einen Boom: „Im Lockdown durften die Leute ja nichts anderes mehr machen als joggen und Rad fahren.“ Der Trend halte bis heute an. „Viele haben es während der Pandemie wieder wertschätzen gelernt, wie toll das Fahrradfahren ist. Wir als Fachhandel registrieren seit Corona mehr Interessenten, mehr Verkauf und mehr Aufträge für die Werkstatt.“

Rüdiger Wilhelm kümmert sich in der Werkstatt bei Radsport Sieber in Zweibrücken um ein Fahrrad. Foto: Gerhard Müller

Das klingt wie ein Widerspruch zu den Hiobsbotschaften aus der Branche, laut derer zuletzt viele Fahrradgeschäfte in Deutschland Insolvenz anmelden mussten. Sascha Sieber hat dafür eine Erklärung: „Viele wollten sich in der Corona-Zeit an den Boom dranhängen und das schnelle Geld machen. Ihnen fällt aber auf die Füße, dass sie von Anfang an zu wenig Substanz und Kapital hatten, keinen Kundenstamm, kein Know-how, keine Werkstatt. Einfach nur Räder verkaufen genügt nicht. Für den Erfolg muss man schon selbst eine Menge tun.“

Logistikzentrum auf dem Kreuzberg

Zum Beispiel sichtbar sein, regional mit der Zielgruppe im Gespräch bleiben. Radsport Sieber tut dies unter anderem mit eigenen Ständen wie zuletzt auf der Campingmesse Bexbach oder demnächst in Zweibrücken beim Fahr-Rad-Tag im Mai oder auf der Messe2brücken Mitte Juni.

Jetzt soll der Ausbau des firmeneigenen Online-Shopangebots forciert werden. „In unserem Geschäft haben wir 500 Räder stehen – davon 400 E-Bikes“, erzählt der Inhaber, dass man in Lagerräumen „noch einmal so viele Räder“ vorrätig habe. „Alles, was wir vertreiben, verkaufen wir auch online. Aber aus Platzgründen können wir das in unserem Laden nicht so organisieren, wie wir es gerne hätten.“ Daher planen Sieber und sein inzwischen zwölfköpfiges Team jetzt den Neubau eines Logistikzentrums für den Online-Verkauf, um zusätzliche Lagerkapazitäten sowie Büro- und Montageräume zu schaffen. „Ein Grundstück auf dem Kreuzberg haben wir dafür schon gekauft.“ Wann es damit losgeht, stehe aber noch nicht fest.