Crunchtime – so nennen die US-Amerikaner das in ihren Sportarten, wenn es im Spiel oder in der Saison eng wird und die Entscheidung naht. Nach 18 Hauptrundenspielen ist es in der Regionalliga Südwest jetzt auch für die Zweibrücker „Hornets“ soweit: Die Play-offs beginnen mit dem Heimspiel gegen Mannheim am Sonntag. Der US-Amerikaner Dan Radke hat auf seiner Zweibrücker Abschiedstour noch ein ganz großes Ziel.

Als Viertelfinalgegner des EHC Zweibrücken stehen im Modus „Best of three“ am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Zweibrücker Eishalle die EKU „Mad Dogs“