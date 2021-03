Der Radiologe und Nuklearmediziner Andreas Dawid ist am 3. März im Alter von 61 Jahren verstorben. Die Familie wird ihn im engsten Kreis zu Grabe tragen. Dawid studierte Medizin in Bonn und Aachen, den Facharzt machte er in Homburg und Püttlingen. 2004 ließ er sich in Zweibrücken nieder und übernahm die Radiologie-Praxis Bock in der Schillerstraße. In der Praxis waren zuletzt sechs Ärzte tätig. Sie zählt zu den modernsten Praxen ihrer Art.