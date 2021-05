„Moin, moin, Sie haben aber gute Laune!“– der neue SR-Radio-Tatort beginnt sehr munter. Kommissar Michel Paquet und Kommissarin Amelie Gentner unterhalten sich. Doch schon bald hört man Straßengeräusche, und der Kommissar befragt die Frau, die die Leiche einer 36-Jährigen zwischen parkenden Autos in der Nähe des Flüchtlingscafès entdeckt hat.

Rachid Salah, ein gebildeter, gut Deutsch sprechender Syrer aus dem Café, zu dem die Tote Kontakt hatte, ist der Tat verdächtig. Er wird verhört, der Iman der Moschee bestätigt sein Alibi nicht. Salah log, weil er Angst hatte, denn sein Sohn ging nach Syrien zurück, um sich den militanten Kämpfern anzuschließen.

Bald stellt sich heraus, dass die ermordete Jutta Quirin Mitarbeiterin des rechten Bundestagsabgeordneten Dr. Becker war, der sie nach Berlin holen wollte. Sie hatte schon die Koffer gepackt, weiß Marcus Jastein, der Bruder der Frau, der die Leiche fand. Er spioniert alle 136 Bewohner in dem Hochhaus aus und macht sich Notizen, wann sie kommen und gehen, was sie einkaufen, rein privat, wie er sagt. Die Notizen stuft Paquet als unbrauchbar sein - ebenso wie die Vorschläge des jungen Polizeianwärters Tim Waller, der dem Ermittlerteam zugeteilt wurde. Doch Gentner schickt Waller allein los zu Ermittlungen. Der verhaftet zu Paquets Entsetzen gleich mal zwei Männer, die wegen einer rassistischen Äußerung aneinandergeraten.

Bald stellt sich heraus, dass die Tote die Geliebte des Abgeordneten war – und der Möchtegern-Spion mit der Blockwart-Mentalität sie wohl sehr mochte. „Respekt, nur ein bisschen Respekt“ wollte er, sagt Jarstein, denn niemand mag ihn. Obwohl er sonst alles aufschrieb, fehlen Angaben zur Tatzeit, das macht Paquet stutzig, der sich gerne auf seine Intuition verlässt.

Schön langsam entwickelt sich die Handlung. Die Stimmen kann man gut unterscheiden, es wird Umgangssprache gesprochen, die Dialoge klingen wie im richtigen Leben - und die Geräusche sorgen dafür, dass man genau weiß, ob man sich gerade im Hochhaus, im Bundestag oder an der Wurstbude befindet. Zarte, nicht gerade harmonische Saitenklänge (Musik: Stefan Scheib) sorgen für Spannung in dem packenden Fall, in dem nicht nur der rechtspopulistische Politiker gegen Flüchtlinge wettert.

Infos

Radio-Tatort: „Respekt“, von Erhard Schmied, Regie: Matthias Kapohl, mit André Jung, Brigitte Urhausen, Markus J. Bachmann, Gábor Biedermann, Svenja Wasser, 53 Minuten.

Freitag, 14, Mai, 22.05 Uhr, SWR2

Sonntag, 16. Mai, 17.04 Uhr, SR 2

Sonntag, 16. Mai, 21.03 Uhr, SWR4 und in der ARD-Audiothek